المكسيك.. الإعصار "أوتيس" يتسبّب بأضرار كارثيّة

أعلنت الحكومة المكسيكية اليوم الخميس أنّ 27 شخصًا على الأقل قُتلوا بسبب الإعصار أوتيس، الذي ألحق دمارًا بمنتجع أكابولكو على المحيط الهادي.

وتسبب أوتيس في اقتلاع أسطح منازل وفنادق وقطع الاتصالات والطرق وإغلاق المجال الجوي مخلفًا وراءه دمارًا عبر أكابولكو، وهي المدينة التي يقطنها نحو 900 ألف نسمة. وأعلنت الحكومة أنّ أربعة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحافي في مكسيكو سيتي، إن ما شهدته أكابولكو “كان كارثيًا بحق”، وأضاف أنه يُعتقَد بأن المفقودين أفراد من القوات البحرية.

وكان لوبيز أوبرادور قد توجه إلى أكابولكو أمس الأربعاء عن طريق البر، واضطر لتغيير سيارته لأكثر من مرة بسبب الأضرار التي أحدثها الإعصار، وفق صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر في إحداها وهو جالس داخل سيارة دفع رباعي مغروزة في الوحل.

وقالت الحكومة إن العاصفة التي اشتدت بسرعة غير متوقعة قبالة ساحل المحيط الهادي كانت قوية لدرجة أنها اقتلعت أشجارًا كبيرة من جذورها. وغمرت المستشفيات بالمياه، مما اضطر إلى إجلاء المرضى إلى مناطق أكثر أمانا.

وتعتبر أكابولكو أكبر مدينة في ولاية جيريرو الجنوبية، إحدى أفقر مناطق المكسيك، والتي يعتمد اقتصادها المحلي بشكل كبير على السياحة. وألحق الإعصار أوتيس أضرارًا هائلة ببعض فنادقها الشهيرة التي تقع على الشريط الساحلي للمدينة.