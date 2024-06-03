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المكسيك تستعد لأول رئيسة في تاريخها بعد فوز شينباوم بالانتخابات

منذ ساعة واحدة
الانتخابات العامة في المكسيك - رويترز

الانتخابات العامة في المكسيك - رويترز

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أعلن الحزب الحاكم في المكسيك فوز كلوديا شينباوم في الانتخابات الرئاسية “بفارق كبير” بعد إغلاق صناديق الاقتراع أمس الأحد، وهو ما سيجعلها أول رئيسة للبلاد.

توقعت مؤسسة بارامتريا لاستطلاعات الرأي حصول شينباوم على 56 بالمئة من الأصوات وذلك وفقا لأراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، وحصول مرشحة المعارضة زوتشيتل جالفيز على 30 بالمئة.

وأشارت أربعة استطلاعات رأي أخرى إلى أن شينباوم في طريقها للفوز.

ومن المقرر ظهور النتائج الأولية على مدى الساعات القادمة. ولم تقر جالفيز بالهزيمة وطلبت من أنصارها التحلي بالصبر لحين ظهور النتائج الرسمية.

ومن شأن فوز شينباوم بالرئاسة أن يمثل خطوة كبيرة للمكسيك وهي دولة معروفة بثقافتها الذكورية. وستبدأ الفائزة فترة ولاية مدتها ست سنوات في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وأصبحت هذه الانتخابات الأكثر دموية في تاريخ المكسيك الحديث بعد مقتل نحو 38 مرشحا في سلسلة من الاغتيالات مما أذكى المخاوف بشأن الخطر الذي تمثله عصابات المخدرات على الديمقراطية.

    المصدر :
  • رويترز

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