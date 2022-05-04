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المكسيك تستعد لإستقبال مزيد من المهاجرين

4 - مايو - 2022

مهاجرون على حدود المكسيك

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قال مارسيلو إيبرارد وزير الخارجية المكسيكي إن بلده يستعد للتعامل مع احتمال زيادة المهاجرين عبر الحدود فور رفع الولايات المتحدة القيود التي فرضتها على الهجرة لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل نيسان إنها تعتزم إنهاء نظام الصحة العامة الذي يتيح ترحيل المهاجرين للحد من انتشار كوفيد-19 في 23 مايو أيار، على الرغم من أن قاضيا اتحاديا أوقف تنفيذ تلك الخطة.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي في واشنطن بعد الاجتماع مع مسؤولين أمريكيين كبار “قد تصبح هناك مشكلة في زيادة تدفق المهاجرين، لذلك سيكون علينا بدء العمل على (صياغة) بعض الأفكار”.

وفي الأعوام القليلة الماضية عبر مئات الآلاف من أمريكا الوسطى حدود المكسيك في الطريق إلى الحدود الأمريكية.

وقال إيبرارد إن مسؤولين أمريكيين وافقوا على اقتراح مكسيكي ببدء برنامج لخلق فرص عمل في أمريكا الوسطى.

    المصدر :
  • رويترز

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