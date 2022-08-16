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المكسيك تستنجد بألمانيا وأميركا لإنقاذ عمّال في منجم للفحم

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2022 9:13 مساءً
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أفاد مسؤولون بأن المكسيك ستطلب من شركة ألمانية وأخرى أميركية المساعدة في إنقاذ عشرة عمال مناجم محاصرين في منجم للفحم منذ ما يقرب من أسبوعين.

ولم ترد وزارة الخارجية على الفور عند سؤالها عن الشركتين اللتين اتصلت بهما.

في التفاصيل، حوصر العمال العشرة تحت الأرض في منجم بينابيت في ولاية كواويلا الحدودية الشمالية في الثالث من آب عندما انهار جدار نفق، مما أدى إلى تدفق المياه في أنحاء المنجم.

وواجه المسؤولون صعوبة في استخراج ما يكفي من المياه والركام مثل الأنابيب والألواح الخشبية حتى يتمكنوا من إرسال فرق الإنقاذ إلى المنجم بأمان.

في السياق، قالت “لورا فيلاسكيز”، رئيسة وكالة الحماية المدنية المكسيكية، إن المسؤولين في وزارة الخارجية المكسيكية سيتحدثون مع الشركتين الثلاثاء 16 آب.

وأضافت في مؤتمر صحفي اعتيادي: “ستعطينا الشركتان رأيًا لتحديد ما ينبغي أن نفعله بدقة أكبر”.

وفي غضون ذلك، يعمل المهندسون على فصل منجم بينابيت عن منجم قريب غير مستخدم تتراكم فيه المياه منذ أكثر من 25 عاما، مع مواصلة سحب المياه من بينابيت.

    المصدر :
  • رويترز

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