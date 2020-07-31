المكسيك تصعد للمرتبة الثالثة عالميا بمعدل وفيات كورونا

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يواصل فيروس كورونا فتكه بدول أمريكا اللاتينية التي أصبحت تحتل مقدمة القائمة السوداء للجائحة ، وبعد أكثر من 6 أشهر على ظهور الفيروس، باتت المكسيك، الخميس، الثالثة في ترتيب الدول التي سجلت أعلى معدلات وفيات من جراء الفيروس الملقب بعدو البشرية حول العالم.

وتجاوزت المكسيك عتبة 46 ألف وفاة، حسب إحصاء أعدّته وكالة “فرانس برس”، استنادًا إلى أرقام رسمية، لتتقدم بذلك على المملكة المتحدة، التي أحصت الخميس ما مجموعه 45,999 وفاة.

وبحسب هذا الإحصاء، فإن الدولتَين الأكثر تضرّرًا من جراء الفيروس هما الولايات المتحدة (151,496 وفاة) والبرازيل (90,134).

وذكرت وزارة الصحة في المكسيك أن البلاد سجلت 7730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، و639 حالة وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير، على الأرجح، من الحالات المؤكدة.

وظهر كورونا في الصين أواخر ديسمبر الماضي لتمثل تلك الدولة البؤرة الأولى في سيرة الفيروس الفتاك، ثم انتقل سريعا إلى أوروبا حيث شهدت القارة العجوز نسب الإصابات الأعلى، قبل أن تتجاوز أرقام الضفة الأخرى على المحيط الأطلسي في أميركا الشمالية الأرقام الأوربية وتبقى في الصدارة حتى تغير اليوم.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دولة منفردة من حيث عدد الإصابات والوفيات من جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا ، تليها البرازيل.

وجاءت المكسيك وبيرو وتشيلي أيضا بين أكثر 10 دول في العالم من حيث عدد الإصابات.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى ان عدد الأشخاص المعروف إصابتهم بكورونا في العالم تجاوز 17 مليون.

ويقول خبراء الصحة إن البيانات الرسمية لا تعكس بكل تأكيد عدد الإصابات والوفيات الحقيقي، خاصة في دول لديها قدرات فحص محدودة.