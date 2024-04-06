المكسيك تقطع العلاقات مع الإكوادور بعد عملية اعتقال من داخل سفارتها

اعتقلت السلطات في الإكوادور نائب الرئيس السابق خورخي جلاس من داخل السفارة المكسيكية مساء أمس الجمعة مما دفع المكسيك لقطع العلاقات الثنائية.

وظل جلاس، المدان مرتين بالفساد، داخل سفارة المكسيك في كيتو منذ لجأ إليها في ديسمبر كانون الأول لطلب اللجوء السياسي الذي وافقت عليه المكسيك أمس الجمعة.

وذكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على منصة إكس أن شرطة الإكوادور اقتحمت سفارة بلاده في كيتو بالقوة واعتقلت جلاس، في تحرك وصفه بأنه “استبدادي” ويشكل انتهاكا للقانون الدولي ولسيادة المكسيك.

وأصدر أوبرادور تعليمات لوزيرة الخارجية أليسيا بارسينا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور.

وأعلن مكتب رئيس الإكوادور في بيان اعتقال جلاس، الذي كان نائبا للرئيس في عهد حكومة رفاييل كوريا اليسارية بين عامي 2013 و2017.

وتقول الإكوادور إن عرض اللجوء الذي قدمته المكسيك إلى جلاس غير قانوني.