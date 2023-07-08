المكسيك.. مقتل شخصَين إثر حريق في منصة بحريّة للنفط

لقي عاملان مصرعهما وظلّ آخر في عداد المفقودين، بعد اندلاع حريق كبير في وقت مبكر صباح أمس الجمعة، في منصة بحرية تديرها شركة النفط الحكومية المكسيكية بيمكس، قبالة الطرف الجنوبي لخليج المكسيك.

وقالت بيمكس في تغريدات على تويتر إنها أحصت جميع العمال الآخرين، مضيفة أنّ إنتاج النفط تعرّض لضرر كبير من جراء الحريق.

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، المنصة الضخمة وخطوط الأنابيب المتشابكة التي اشتعلت فيها النيران بينما سعت القوارب القريبة لإخماد الحريق بمدافع المياه.

وتعمل المنصة في حقل كانتاريل النفطي التابع للشركة، والذي كان في يوم من الأيام أحد أكثر الحقول إنتاجية في العالم.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قالت شركة بيمكس إنّ ستة أشخاص أصيبوا في الحريق.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الضحايا من بين المصابين الستة.

في وقت لاحق أمس الجمعة، قالت الشركة إن إنتاج النفط “تأثر بشكل كبير” بسبب الحريق. ولم تقدم بيمكس المزيد من التفاصيل حول التأثير على الإنتاج.

وقالت الشركة في تغريدة منفصلة على تويتر: “يدرس فنيونا كيفية إصلاح خطوط الأنابيب والوصلات البينية وأعمال أخرى لاستعادة (عمليات الإنتاج)”.

وأشار بيان بيمكس أمس الجمعة، إلى أنه تم بنجاح إجلاء 321 من بين 328 شخصًا يعملون في المنصة المترامية الأطراف.