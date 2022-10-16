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المكسيك.. مقتل 12 في هجوم على حانة بولاية جواناخواتو

منذ ساعة واحدة
علم المكسيك

علم المكسيك

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قالت السلطات المحلية إن مسلحين مجهولين فتحوا النار في حانة في مدينة إيرابواتو بوسط المكسيك مساء السبت 15\10\2022، مما أسفر عن مقتل ست نساء وست رجال في ثاني عملية إطلاق نار عشوائي في ولاية جواناخواتو خلال أقل من شهر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجوم.

وقالت حكومة المدينة في بيان إن قوات الأمن تحاول تعقب المهاجمين، ولم يتضح على الفور الدافع وراء اطلاق النار.

وجواناخواتو مركز تصنيع رئيسي وموقع إنتاج لكثير من شركات صناعة السيارات الكبرى في العالم، وقد تعرضت في السنوات الأخيرة بسبب حروب ضارية بين عصابات مخدرات متناحرة.

وقتل مسلحون عشرة أشخاص بالرصاص في هجوم على حانة في بلدة بولاية جواناخواتو في في 21 سبتمبر\أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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