الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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المكسيك.. مقتل 16 شخصًا في تصادم حافلة ركاب ومقطورة

منذ 16 دقيقة
تصادم حافلة ركاب ومقطورة في المكسيك (رويترز)

تصادم حافلة ركاب ومقطورة في المكسيك (رويترز)

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أعلن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك في بيان، أنّ 15 مكسيكيًا وفنزويليًا واحدًا قتلوا في حادث تصادم بين حافلة ومقطورة في وسط البلاد، أمس الثلاثاء.

وأضاف المعهد أنّ ركاب الحافلة، وعددهم 52 بينهم 10 من فنزويلا، كانت لديهم مواعيد لمقابلات لطلب الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون من ولاية بويبلا في بيان منفصل إن نحو 36 راكبًا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، بعد اصطدام الحافلة بالمقطورة على طريق مياهواتلان-كويستلاهواكا السريعة. وأضافوا أن تسعة من المصابين فنزويليون.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وحدة الصليب الأحمر المحلية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، حافلة بيضاء محطمة وملقاة على جانبها بينما تعمل فرق الإنقاذ في الظلام.

 

    المصدر :
  • رويترز

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