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المكسيك.. مقتل 9 وإصابة 40 في انهيار سقف كنيسة

منذ ساعتين
انهيار سقف كنيسة في المكسيك

انهيار سقف كنيسة في المكسيك

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أعلنت السلطات المحلية أن سقف كنيسة في شمال المكسيك انهار أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة 40 ، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن 30 يعتقد أنهم ما زالوا محاصرين تحت أنقاض الكنيسة في سيوداد ماديرو، وهي مدينة تقع على ساحل الخليج بالقرب من ميناء تامبيكو.

وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد سحب من الدخان الرمادي في الهواء، أعقبها سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.

وقال خورجي كويا المتحدث باسم وزارة الأمن في ولاية تاماوليباس المتاخمة لولاية تكساس الأميركية إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 40 ونقلوا إلى مستشفيات قريبة، بينما لا يزال 30 في عداد المفقودين.

وقال الأسقف خوسيه أرماندو ألفاريز في رسالة مسجلة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: “في الوقت الراهن يجري القيام باللازم لانتشال الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض”.

 

 

 

    المصدر :
  • رويترز

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