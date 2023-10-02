المكسيك.. مقتل 9 وإصابة 40 في انهيار سقف كنيسة

أعلنت السلطات المحلية أن سقف كنيسة في شمال المكسيك انهار أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة 40 ، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن 30 يعتقد أنهم ما زالوا محاصرين تحت أنقاض الكنيسة في سيوداد ماديرو، وهي مدينة تقع على ساحل الخليج بالقرب من ميناء تامبيكو.

وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد سحب من الدخان الرمادي في الهواء، أعقبها سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.

🔴 Momento exacto de derrumbe de la Iglesia Santa Cruz en #CdMadero, #Tamaulipas. pic.twitter.com/t2MxkuuoSi — 4C News (@4CNewsMx) October 1, 2023

وقال خورجي كويا المتحدث باسم وزارة الأمن في ولاية تاماوليباس المتاخمة لولاية تكساس الأميركية إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 40 ونقلوا إلى مستشفيات قريبة، بينما لا يزال 30 في عداد المفقودين.

وقال الأسقف خوسيه أرماندو ألفاريز في رسالة مسجلة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: “في الوقت الراهن يجري القيام باللازم لانتشال الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض”.

Colapsó el techo de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas. Reportan varios muertos y heridospic.twitter.com/GxAiNTJoT7 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 1, 2023