السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
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المكسيك.. 15 قتيلًا بعد انقلاب حافلة سيّاح

منذ ساعة واحدة
المكسيك

المكسيك

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قُتل 15 شخصًا على الأقلّ في المكسيك من جراء انقلاب حافلة سيّاح على طريق في ولاية ناياريت، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

فقد أوضحت وزارة الأمن في بيان أنّ هناك حتى الآن 15 قتيلًا، بينهم قاصران، إضافة إلى نحو عشرة جرحى.

والضحايا هم سيّاح من ولاية غواناخواتو كانوا في طريق العودة إلى ليون، أكبر مدن هذه الولاية، بعد قضائهم عطلة، حيث انقلبت الحافلة في وادٍ غير عميق على جنب طريق.

بينما أفادت وسائل إعلام محلية، أنّ الحافلة كانت تقلّ 48 شخصًا هم سائقو سيارات أجرة وعائلاتهم كانوا قد نظّموا هذه الرحلة في عطلة نهاية العام.

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