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"الملاذ الآمن".. الذهب يرتفع على وقع التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة
الذهب

الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، لتستقر فوق مستوى 2050 دولارًا بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2056.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر مكسب يومي منذ 12 ديسمبر/ كانون الأول.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2060.10 دولار.

وبشكل عام، يراهن المتعاملون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 166 نقطة أساس هذا العام، وهذا أعلى من رهانات صباح الجمعة البالغة 150 نقطة أساس.

ووفقًا لتطبيق قياس احتمالية تغير أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون بنسبة 79 في المئة أن يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار.

وتبعًا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو، قد يكسر سعر الذهب الفوري في المعاملات الفورية المقاومة عند 2060 دولارًا للأونصة ويرتفع إلى نطاق 2071 دولارا – 2079 دولارًا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 23.25 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 911.85 دولارا، وربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 985.46 دولارًا.

    المصدر :
  • رويترز

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