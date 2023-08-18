"الملاذ الأخير".. قادة جيوش يضعون اللمسات النهائية على التدخل المحتمل في النيجر

من المقرر أن يجتمع قادة جيوش دول غرب أفريقيا في اليوم الثاني والأخير من المحادثات اليوم الجمعة، في أكرا عاصمة غانا، حيث يبحثون تفاصيل تدخل عسكري محتمل في النيجر، إذا أخفقت الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب العسكري هناك.

يأتي ذلك بعدما أطاح ضباط في الجيش بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز، ويتحدون دعوات من الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وجهات أخرى لإعادته إلى منصبه، مما دفع إيكواس لإصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.

ووفقًا لما يظهره الجدول الرسمي للاجتماعات على مدى يومين، التي تنتهي في نحو الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، يناقش قادة الجيوش الجوانب اللوجستية إضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بنشر محتمل للقوات.

وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إيكواس في بداية الاجتماعات أمس الخميس، إنّ استخدام القوة لا يزال الملاذ الأخير لكن “إذا فشلت كل الحلول الأخرى، فإنّ القوات الباسلة في غرب أفريقيا.. مستعدة للاستجابة لنداء الواجب”.

وأضاف أنّ معظم الدول الأعضاء في إيكواس والبالغ عددها 15، مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي يمكن أن تتدخل في النيجر، باستثناء مالي وبوركينا فاسو وغينيا، وجميعها واقعة تحت الحكم العسكري، بالإضافة إلى دولة الرأس الأخضر الصغيرة.

ومن شأن أي تصعيد أن يزيد زعزعة استقرار منطقة الساحل الفقيرة في غرب أفريقيا التي تحوض معارك منذ ما يقرب من عقد مع حركات تمرد إسلامية.

وتتمتع النيجر أيضًا بأهمية استراتيجية بالنسبة لقوى عالمية بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط ودورها كمركز لقوات أجنبية تشارك في قتال حركات تمرد وجماعات مسلحة لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش.