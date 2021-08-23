الأوضاع في سوريا وأفغانستان.. أبرز الملفات خلال لقاء بوتين مع ملك الأردن

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، اليوم الاثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث عقدا لقاءً تم خلاله بقضايا مشتركة عدة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الجانبين استعرضا التطورات الأخيرة في سوريا وخاصة في الجنوب، وأن الملك عبد الله أكد على أهمية العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للقضية السورية، بما يضمن وحدة أراضي البلاد وسيادتها والعودة الآمنة للاجئين.

وخلال اللقاء اعتبر الملك الأردني أن “روسيا تقوم بالدور الأكثر دعماً للاستقرار فيما يتعلق بالتحديات بسوريا”، و”ثمّن دور “بوتين” في منطقة الشرق الأوسط كعنصر استقرار في خضم التحديات التي تواجهها”.

من جانبه، أكد “بوتين” أنه تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك تطبيع الوضع في سوريا، والتطورات في أفغانستان.

جدير بالذكر أن ملك الأردن أجرى في تموز/ يوليو الماضي زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التقى خلالها الرئيس جو بايدن، وبحث معه الملف السوري، ومن المؤكد أن لقاءه اليوم بالرئيس الروسي يندرج في إطار رغبة عمان بلعب دور أكبر في الملف السوري، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها محافظة درعا المحاذية لها.