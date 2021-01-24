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الملف اللبناني والنووي الإيراني.. حضرا في اتصال ماكرون ببايدن

منذ ساعتين
إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، مكالمة هاتفية، الأحد، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وأكد الطرفان على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة قضايا، وفقا لما ذكره بيان من البيت الأبيض.

وأعلن ماكرون تعاونه مع الولايات المتحدة في الملف النووي والوضع اللبناني، وفقا لما نقلته رويترز من المحادثة.

وعبر الرئيس الفرنسي عن التزام بايدن بدفع العلاقات الأطلسية، من خلال الناتو والشراكة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي.

واتفق الرئيسان على أهمية دعم الدول الضعيفة في مجابهة وباء كوفيد-19، وضرورة إنعاش الاقتصاد العالمي.

كما اتفقا على العمل سويا في ملفات السياسة الخارجية، على رأسها: الصين والشرق الأوسط وروسيا والساحل الأفريقي.

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