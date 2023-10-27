الملك تشارلز التقى قيادات العمل الخيري الفلسطيني في قصر باكنغهام

التقى الملك تشارلز مع قيادات الأعمال الخيرية الفلسطينية في قصر باكنغهام. وناقش الملك الوضع الإنساني الحاد في غزة مع المنظمات العاملة في المنطقة، بحسب القصر.

وأعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز التقى بممثلي جمعيات خيرية مختلفة: المساعدة الطبية للفلسطينيين، والصليب الأحمر البريطاني، والمعونة المسيحية، واليونيسف في المملكة المتحدة.

وثال بيان القصر (الخميس 26-10-2023): “في وقت سابق من اليوم، عقد جلالة الملك، بصفته رئيس الصليب الأحمر البريطاني، لقاءً في قصر باكنغهام لممثلي الجمعيات الخيرية العاملة في الشرق الأوسط، بما في ذلك غزة، لمناقشة الوضع الإنساني الحاد”.

في الصورة المنشورة (انظر أعلاه)، يقف تشارلز مع من التقى بهم. من اليسار إلى اليمين، جون سباركس، الرئيس التنفيذي لليونيسف، ميلاني وارد، المدير التنفيذي لمنظمة المعونة الطبية للفلسطينيين، شيرين جيوسي، نائب رئيس مجلس أمناء المساعدات الطبية للفلسطينيين، باتريك وات، الرئيس التنفيذي لمنظمة المعونة المسيحية، وروري مويلان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا في الصليب الأحمر البريطاني. وكانت المساعدات الطبية للفلسطينيين هي المؤسسة الخيرية الوحيدة المخصصة للفلسطينيين، ووفقًا لموقعها على الإنترنت، فهي منظمة مقرها المملكة المتحدة “تعمل من أجل صحة وكرامة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال وكلاجئين”.