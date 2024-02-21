الأربعاء 11 شعبان 1445 ﻫ - 21 فبراير 2024 |
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الملك تشارلز: رسائل الدعم أبكتني

منذ 58 دقيقة
الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا

الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا

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قال الملك تشارلز ملك بريطانيا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ريشي سوناك اليوم الأربعاء إن رسائل الدعم التي تلقاها بعد تشخيص إصابته بالسرطان أبكته.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن قصر بكنجهام تشخيص إصابة الملك تشارلز (75 عاما) بنوع من السرطان. وتقلد الملك عرش البلاد منذ أقل من 18 شهرا عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث.

وقال الملك تشارلز خلال لقاءه الأسبوعي مع سوناك “تلقيت الكثير من الرسائل والبطاقات الرائعة… ودفعتني إلى البكاء في معظم الأحيان”.

ورد سوناك “الجميع يدعمونك”.

ويعقد الملك لقاء أسبوعيا مغلقا مع رئيس الوزراء، ولكن يسمح للكاميرات أحيانا بتصوير بداية اللقاء.

واجتماع اليوم الأربعاء هو أول لقاء رسمي مباشر يعقده الملك مع سوناك منذ الكشف عن إصابته بنوع غير محدد من السرطان.

وذكر قصر بكنجهام أن الملك سيواصل القيام بالمهام الرسمية والورقية في أثناء خضوعه للعلاج من السرطان.

واستهل سوناك اجتماعه مع الملك بالقول إنه من الرائع رؤيته بمظهر جيد جدا.

ورد تشارلز مازحا “إنه خداع بصري”.

    المصدر :
  • رويترز

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