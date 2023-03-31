الملك تشارلز من ألمانيا: الانتباه إلى دروس الماضي هو مسؤوليتنا المقدسة

وضع الملك تشارلز ملك بريطانيا إكليلا من الزهور تكريما لذكرى ضحايا سقطوا في قصف نفذه الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وذلك خلال زيارة قام بها للنصب التذكاري عند بقايا كنيسة القديس نيقولا التذكارية في مدينة هامبورج الألمانية التي لحقت بها أضرار جسيمة في الغارات الجوية وقت الحرب العالمية.

جاء ذلك في اليوم الأخير من زيارة الملك تشارلز لألمانيا التي استغرقت ثلاثة أيام وهي أول زيارة خارجية رسمية له منذ اعتلاء عرش بريطانيا العام الماضي وتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية والأوروبية.

وتأتي الزيارة قبل فترة وجيزة من حلول الذكرى الثمانين لقصف الحلفاء مدينة هامبورج في يوليو تموز وهي العملية المعروفة باسم “العملية جومورا” التي أسفرت عن مقتل 40 ألفا وتدمير مساحات شاسعة من المدينة.

وقال تشارلز أمام مجلس النواب الألماني أمس الخميس “الانتباه إلى دروس الماضي هو مسؤوليتنا المقدسة، لكنه يمكن أن يتحقق بشكل كامل من خلال الالتزام بمستقبلنا المشترك”.

وأضاف “لا بد أن نتيقظ معا في مواجهة التهديدات لقيمنا وحرياتنا، وأن نكون حازمين في إصرارنا على مواجهتها”.

وخلال زيارته لألمانيا، أشاد مسؤولون ألمان باهتمام الملك تشارلز بالقضايا البيئية والاستدامة وما بدا واضحا في الفعاليات التي اختار حضورها.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس على تويتر “لدي احترام بالغ لالتزامه على مدى عقود بحماية البيئة والمناخ”.