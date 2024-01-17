الملك تشارلز يدخل المستشفى الأسبوع المقبل للعلاج من تضخم البروستاتا

قال قصر بكنغهام (الأربعاء 17-1-2024) إن العاهل البريطاني الملك تشارلز سيدخل المستشفى في الأسبوع المقبل لتلقي العلاج من تضخم البروستاتا بالرغم من أن الحالة ليست خطيرة.

وأوضح القصر في بيان “مثله مثل آلاف الرجال كل عام يسعى الملك لعلاج تضخم البروستاتا.. حالة جلالته حميدة وسيدخل المستشفى الأسبوع المقبل للخضوع لإجراء تصحيحي”.

وتأتي هذه الأخبار بعد أقل من ساعتين من الإعلان عن خضوع زوجة ابنه كيت، أميرة ويلز، لعملية جراحية في البطن وأنها ستبقى في المستشفى لمدة تصل إلى 14 يوما.

وكان لدى تشارلز (75 عاما) عدد من الارتباطات المقررة هذا الأسبوع، لكن تم تأجيلها بناء على نصيحة طبيبه للسماح بفترة قصيرة من التعافي، مما دفع القصر إلى إصدار إعلان اليوم الأربعاء.

ولا يكشف أفراد العائلة المالكة في العادة عن تفاصيل الأمراض، فيما يتعلق بجميع الأمور الطبية باعتبارها شؤونا خاصة. لكن القصر قال إن الملك تشارلز حريص على مشاركة التفاصيل لتشجيع الرجال الآخرين الذين يعانون من الأعراض على فحص حالتهم.

ووصف موقع هيئة الصحة الوطنية البريطانية تضخم البروستاتا الحميد بأنه حالة يمكن أن تؤثر على التبول، وهو أمر شائع بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وأضافت الهيئة على موقعها على الإنترنت أنه “ليس سرطانا ولا يشكل عادة تهديدا خطيرا للصحة… يشعر الكثير من الرجال بالقلق من أن تضخم البروستاتا يعني أنهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا. لكن هذا ليس صحيحا”.

وأصبح تشارلز ملكا لبريطانيا في سبتمبر أيلول 2022 بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.