الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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الملك تشارلز يلتقي بمتطوعين أتراك وسوريين يساعدون ضحايا الزلزال

منذ 9 ثواني
تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا

تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا

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التقى تشارلز ملك بريطانيا بمتطوعين أتراك وسوريين في لندن الثلاثاء، للتعبير عن دعمه بعد مقتل أكثر من 37 ألفا وتشريد الآلاف جراء الزلزال في تركيا وشمال غرب سوريا.

وصافح تشارلز المتطوعين خلال زيارة لمنظمة “المتطوعين الأتراك بغرب لندن”، وتحدث معهم وهم يجهزون أمتعة كجزء من جهود الإغاثة.

كما أطلق رسميا منزل سوريا، وهو خيمة مؤقتة للسوريين في ميدان ترافالجار بوسط لندن، حيث التقى برئيس بلدية المدينة صادق خان إلى جانب آخرين.

وأرسلت بريطانيا 76 متخصصا في البحث والإنقاذ ومعدات في استجابة عاجلة للكارثة في السادس من فبراير\شباط، ومنذ ذلك الحين قدمت المزيد من الدعم، بما يشمل مواد مثل خيام وأغطية.

كما وجهت لجنة الطوارئ لمواجهة الكوارث، التي تمثل 15 جمعية خيرية تعمل في مجال الإغاثة في بريطانيا، نداءات للتبرع، وجمعت 60 مليون جنيه إسترليني (73 مليون دولار) حتى الآن، بما في ذلك “تبرع سخي” من العائلة المالكة، حسبما أفادت اللجنة.

    المصدر :
  • رويترز

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