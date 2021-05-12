الملك سلمان: ندين الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

أدان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بشدة الإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى. وأكد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

يذكر أن المواجهات لا تزال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية مستمرة، في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، الأمر الذي استدعى تحركات دولية على مختلف الأصعدة.

وانتهت، الأربعاء، جلسة المشاورات في مجلس الأمن المخصصة لدراسة الوضع في الأراضي الفلسطينية، دون الاتفاق على إصدار بيان بسبب معارضة الولايات المتحدة.