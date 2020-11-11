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الملك سلمان: نؤكد على خطورة المشروع الإيراني الإقليمي في دعم الإرهاب

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 11:48 مساءً
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود

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أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أننا “نبذل الغالي والنفيس لخدمة الحرمين ونعمل لإنجاز مشاريع ضخمة لتسهيل أداء الحجاج والمعتمرين مناسكهم”.

وأكد الملك سلمان على خطورة المشروع الإيراني الإقليمي في دعم الإرهاب والتطرف والطائفية ويدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لمواجهة جهود إيران لامتلاك أسلحة دمار شامل.

وقال، “حرصنا على إقامة شعيرة الحج في ظل ظروف كورونا الاستثنائية، والسعودية مبكرا لمحاصرة كورونا وأثبتت حرصها على سلامة الإنسان”. وأضاف، “تمكنا من تقليل الأثر الاقتصادي والصحي لأزمة كورونا”.

وشدد الملك سلمان أن السعودية عملت مبكرا لمحاصرة كورونا وأثبتت حرصها على سلامة الإنسان. ولفت إلى أن الدولة تجاوبت مع آثار كورونا الاقتصادية بمبادرات وإجراءات سريعة.

وأوضح أننا “رصدنا أكثر من 218 مليار ريال لدعم القطاع الخاص أثناء أزمة كورونا”. وقال، “دعمنا الجهود الدولية لاحتواء آثار جائحة كورونا ودعمنا القطاع الصحي أثناء أزمة كورونا بـ 47 مليار ريال”. ولفت إلى أن السعودية حرصت منذ تأسيس أوبك على استقرار أسواق البترول العالمية.

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