استمع لاذاعتنا

الملك سلمان يأمر بترقية 318 عضواً من النيابة العامة

20 - ديسمبر - 2020
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

A A A
طباعة المقال

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، بترقية 318 عضوا من أعضاء النيابة العامة، بمختلف المراتب على كادر أعضاء النيابة العامة.

من جانبه، ثمن النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، صدور الأمر الملكي، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار “دعم الملك، وولي عهده، محمد بن سلمان، للنيابة العامة”، لافتا إلى أن ذلك “يعزز مبدأ الكفاية الشاملة، لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل”.

كما دعا النائب العام النيابة العامة إلى مضاعفة الجهود، مشددا على أنه يجب أن يكونوا “عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم”، وذلك بحسب “وكالة الأنباء السعودية”.

    المزيد من أخبار العالم

    الميليشيات الإيرانية في سوريا
    هكذا يخدع النظام الإيراني الشباب الفقراء للانضمام إلى المعارك
    منظمة الصحة العالمية
    “الصحة العالمية”: السلالة الجديدة لكورونا ليست خارج السيطرة
    الجيش الاسرائيلي-ارشيفية
    إسرائيل تتوعد إيران… رد باهظ على أي هجوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البطلينوس (المسمى بثقب المفتاح)
    بالفيديو.. تعرف على أغرب مخلوقات البحار وأكثرها فائدة وأغلاها سعراً!
    عائلة حاولت الهروب من لبنان، تعيش في غرفة واحدة في طرابلس
    الموت من أجل حياة أفضل: على متن “قوافل الموت” اللبنانية إلى أوروبا
    كورونا يفاجئ العالم بسلالة جديدة
    كورونا
    حقيقة سلالة فيروس كورونا الجديدة..وماذا تختلف عن سابقاتها