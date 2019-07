الملك سلمان يتلقى برقيات التعازي من قادة الدول في وفاة شقيقه

انهالت أمس الأحد، برقيات التعازي على العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من رؤساء وأمراء الدول العربية، في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، “سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء”، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية مماثلة من ولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيها عن “خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

كما أعرب السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، “داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة وذوي الفقيد الصبر والسلوان”.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر ابن زايد عن “خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

كما تلقى الملك سلمان برقيتي تعزية مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عن “خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته”، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).

كما تلقى الملك السعودي، برقيتي تعزية من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، ومن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، عبرا فيهما عن أحر تعازيهما وصادق المواساة بوفاة المغفور له، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين من سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين، وولي عهد مملكة البحرين، أعربا فيهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما بوفاة الفقيد الراحل.

I offer my sincere condolences to the King Salman and his Crown Prince on the death Prince Bander bin Abdul Aziz Al Saud.

May his soul rest in peace and may Allah grant his people and family the patience and strength.#بندر_بن_عبدالعزيز_في_ذمه_الله#وفاة_الامير_بندر_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/OguxJFXbFt

— 🇵🇰 خليل الحسيني 🇸🇦 (@Syedkh_92) July 28, 2019