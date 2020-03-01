CHARLESTON, SC - DECEMBER 04: Anti-Trump Billionaire Tom Steyer hosts a town hall meeting on December 4, 2018 in Charleston, South Carolina. Steyer, founder of NextGen America and Need to Impeach, is testing the waters for a 2020 presidential run. (Photo by Sean Rayford/Getty Images)
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الملياردير ستاير ينسحب من سباق انتخابات الحزب الديمقراطي

أعلن الملياردير توم ستاير السبت خروجه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية بعد حصوله على نتائج مخيبة للآمال على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية.

وحلّ ستاير البالغ من العمر 62 عاما ثالثا بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، بعد إنفاقه أكثر من 20 مليون دولار وقيامه بحملة مكثفة في هذه الولاية الجنوبية.

وقال ستاير لمؤيديه: “لقد شعرنا بالخيبة حيال نتيجتنا. سبق لي أن قلت إنني إذا لم أرى طريقا نحو الفوز فسأنهي ترشيحي”، مضيفا: “لا أرى طريقا للفوز بالرئاسة”.

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وفاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن السبت بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدا بذلك الزخم لحملته، ومؤكدأ أنه المنافس الأول في مواجهة السيناتور المستقل بيرني ساندرز سعيا للفوز بترشيح الحزب تمهيدا لانتخابات الرئاسة الأميركية.

وبعد أن كان مني بثلاث نتائج مخيبة للآمال، حقق بايدن الفوز الأول له في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وأعلنت كبريات القنوات التلفزيونية الأميركية فوز بايدن بعد دقائق على إغلاق مكاتب الاقتراع، لكن النتائج النهائية للاقتراع لم تكن قد أعلنت بعد، وفق ما ذكرت “رويترز”.

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