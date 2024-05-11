الملياردير كينيث غريفين يدعو جامعة هارفارد لتبني "القيم الغربية" وسط احتجاجات غزة

دعا المستثمر الملياردير كينيث غريفين جامعة هارفاردالتي درس بها، اليوم السبت 11 أيار/مايو 2024، إلى اتباع “القيم الغربية”، قائلا إن الاضطرابات التي تشهدها الجامعات هي نتاج “ثورة ثقافية” في التعليم الأمريكي.

وقال غريفين، مؤسس صندوق التحوط الأمريكي (سيتاديل)، لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة أجريت معه إن الولايات المتحدة “أغفلت التعليم كوسيلة للسعي وراء الحقيقة واكتساب المعرفة” على مدى العقد الماضي.

وأضاف “يتعين على جامعة هارفارد أن تعي جيدا أنها تحتل مكانة بارزة وتمثل الجدارة في الولايات المتحدة”.

وتابع أن الجامعات يجب أن “تتبنى القيم الغربية التي بنت واحدة من أعظم الدول في العالم”.

كان غريفين الذي تبرع بأكثر من نصف مليار دولار لجامعة هارفارد، قد أعلن في يناير كانون الثاني وقف التبرعات للجامعة بسبب كيفية تعاملها مع معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وقال غريفين لصحيفة فاينانشال تايمز “ما ترونه الآن هو المنتج النهائي لهذه الثورة الثقافية في التعليم الأمريكي التي تحدث في الجامعات الأمريكية، على وجه الخصوص، عبر نموذج الظالم والمظلوم”.

تأتي تصريحات غريفين في وقت اعتقلت فيه الشرطة العشرات من الناشطين الداعمين لغزة في الجامعات على مستوى الولايات المتحدة، في أحدث حملات القمع ضد المظاهرات التي تشهدها المؤسسات التعليمية هناك.

ويطالب الطلاب المحتجون بوقف إطلاق النار في غزة كما يدعون الجامعات إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلات بإسرائيل.

ومنذ الاعتقالات الجماعية الأولى في جامعة كولومبيا في 18 أبريل نيسان، ألقت الشرطة القبض على 2600 متظاهر على الأقل في أكثر من 100 احتجاج في 39 ولاية وفي واشنطن العاصمة، وفقا لمنظمة (ذا أبيل) الإخبارية غير الربحية.

وسبق أن انتقد جريفين في يناير كانون الثاني التعليم في الجامعات وأجندة “التنوع والمساواة والشمول”.