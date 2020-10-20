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المملكة السعودية تؤكد أهمية التصدي لعدوانية إيران

منذ 6 دقائق
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

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عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، عبر الاتصال المرئي.

وأكد مجلس الوزراء السعودي أهمية التصدى لسلوك إيران المزعزع للاستقرار والمهدد للأمن في الشرق الأوسط والمعطل للتجارة العالمية.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين، في بدء الجلسة، المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وما تضمنته من استعراض للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

ووفق وزير الإعلام السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، فإن الاجتماع استعرض، نتائج اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ومناقشة القضايا الاستراتيجية التي تهدف إلى استمرار وتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين.

ولفت القصبي إلى أن الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية في عدد من المجالات، بما في ذلك محاربة التطرف والإرهاب، والتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار والمهدد للأمن في الشرق الأوسط والمعطل للتجارة العالمية.

 

 

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