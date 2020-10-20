استمع لاذاعتنا

المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية التصدي لعدوانية إيران

منذ 21 ساعة
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 8:30 مساءً
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

A A A
طباعة المقال

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، عبر الاتصال المرئي.

وأكد مجلس الوزراء السعودي أهمية التصدى لسلوك إيران المزعزع للاستقرار والمهدد للأمن في الشرق الأوسط والمعطل للتجارة العالمية.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين، في بدء الجلسة، المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وما تضمنته من استعراض للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

ووفق وزير الإعلام السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، فإن الاجتماع استعرض، نتائج اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ومناقشة القضايا الاستراتيجية التي تهدف إلى استمرار وتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين.

ولفت القصبي إلى أن الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية في عدد من المجالات، بما في ذلك محاربة التطرف والإرهاب، والتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار والمهدد للأمن في الشرق الأوسط والمعطل للتجارة العالمية.

المزيد من أخبار العالم

مايك بومبيو
بومبيو: نظام الأسد يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة في سوريا
تونس تسجل إصابات جديدة بكورونا
كورونا
تونس..امتلاء أقسام العناية المركزة بمرضى كورونا
علي خامنئي
تهديد للأمن القومي… إيران تتخوف من زيادة عدد السكان السنة!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الثورة اللبنانية
مرحلة متفجرة تنتظرنا.. واستعدوا لإنقلابات جذرية!
العثور على غواصة الشبح
العثور على “غواصة هتلر” المختفية منذ الحرب العالمية الثانية
اجراءات يتم اتخاذها لعدم انتشار عدوى كورونا على الطائرات
كورونا
انتقال كورونا في الطائرة.. مفاجأة يُفجرها طبيب ويتحدث عن “معادلات سيئة”