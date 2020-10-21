المملكة العربية السعودية تطلق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي

أطلقت السعودية، اليوم الأربعاء، استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، حيث جاء إطلاق الاستراتيجية الجديدة خلال أول أيام القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تقام فعالياتها يومي 21-22 من الشهر الجاري تحت رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في إطار تحقيق حزمة الإصلاحات “رؤية المملكة 2030”.

وحسب بيان حول إعلانها، تستهدف الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي “نسدي”، “تحقيق الكثير من المنجزات الوطنية المهمة حتى عام 2030 وأبرزها: الوصول إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أعلى 10 دول في البيانات المفتوحة، والوصول إلى أعلى 20 دولة في الإسهام بالمنشورات العلمية، وتطوير الأفراد ببناء مورد مستدام للكفاءات لأكثر من 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يقارب 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار أمريكي)، وتحفيز ريادة الأعمال والإسهام في خلق أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي”.

وذكر البيان: “ستنفذ السعودية خطة متعددة المراحل والأوجه تشتمل على المهارات والسياسة والتنظيم والاستثمار والبحث والإبداع وتطوير النظام البيئي”.

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، التي ستقود استراتيجية “نسدي”، عبد الله بن شرف الغامدي، في افتتاح القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، إن الرياض ستعلن عن عدة شراكات في هذا الإطار.

وفي حديث لوكالة “رويترز” أوضح الغامدي أن المملكة تسعى إلى تدريب ألفي متخصص سعودي في البيانات والذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر المقبلة.