استمع لاذاعتنا

المملكة العربية السعودية تطلق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي

منذ ساعة واحدة
المملكة العربية السعودية تطلق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي

المملكة العربية السعودية تطلق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي

A A A
طباعة المقال

أطلقت السعودية، اليوم الأربعاء، استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، حيث جاء إطلاق الاستراتيجية الجديدة خلال أول أيام القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تقام فعالياتها يومي 21-22 من الشهر الجاري تحت رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في إطار تحقيق حزمة الإصلاحات “رؤية المملكة 2030”.

وحسب بيان حول إعلانها، تستهدف الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي “نسدي”، “تحقيق الكثير من المنجزات الوطنية المهمة حتى عام 2030 وأبرزها: الوصول إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أعلى 10 دول في البيانات المفتوحة، والوصول إلى أعلى 20 دولة في الإسهام بالمنشورات العلمية، وتطوير الأفراد ببناء مورد مستدام للكفاءات لأكثر من 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يقارب 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار أمريكي)، وتحفيز ريادة الأعمال والإسهام في خلق أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي”.

وذكر البيان: “ستنفذ السعودية خطة متعددة المراحل والأوجه تشتمل على المهارات والسياسة والتنظيم والاستثمار والبحث والإبداع وتطوير النظام البيئي”.

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، التي ستقود استراتيجية “نسدي”، عبد الله بن شرف الغامدي، في افتتاح القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، إن الرياض ستعلن عن عدة شراكات في هذا الإطار.

وفي حديث لوكالة “رويترز” أوضح الغامدي أن المملكة تسعى إلى تدريب ألفي متخصص سعودي في البيانات والذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر المقبلة.

 

المزيد من أخبار العالم

صائب عريقات
صائب عريقات يخضع لعملية “دقيقة”
مكة المكرمة
السعودية تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة
مايك بومبيو
بومبيو: نظام الأسد يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة في سوريا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الثورة اللبنانية
مرحلة متفجرة تنتظرنا.. واستعدوا لإنقلابات جذرية!
العثور على غواصة الشبح
العثور على “غواصة هتلر” المختفية منذ الحرب العالمية الثانية
اجراءات يتم اتخاذها لعدم انتشار عدوى كورونا على الطائرات
كورونا
انتقال كورونا في الطائرة.. مفاجأة يُفجرها طبيب ويتحدث عن “معادلات سيئة”