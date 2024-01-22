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المملكة المتحدة.. العاصفة إيشا تضرب مرافق النقل والطاقة في أنحاء البلاد

منذ 41 دقيقة
العاصفة إيشا التي ضربت بريطانيا تسببت بتعطل شبكة السكك الحديدية

العاصفة إيشا التي ضربت بريطانيا تسببت بتعطل شبكة السكك الحديدية (رويترز)

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تسببت العاصفة إيشا التي ضربت بريطانيا خلال ساعات الليل في تعطل شبكة السكك الحديدية وإلغاء رحلات جوية وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل (الاثنين 22-1-2024).

وكانت اسكتلندا هي الأكثر تأثرا حيث أدت الرياح التي تجاوزت سرعتها 144 كيلومترا في الساعة إلى إلغاء جميع خدمات القطارات. كما ألغيت عشرات الرحلات الجوية من مطاري إدنبره وجلاسجو.

وتأثرت حركة القطارات في بعض أجزاء جنوب إنجلترا بما في ذلك بين لندن ومطار جاتويك.

وقالت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة في المملكة المتحدة إنها أعادت الكهرباء إلى معظم الأماكن التي انقطع عنها التيار في شرق وجنوب شرق إنجلترا، لكن يظل نحو 45 ألف منزل في أيرلندا الشمالية دون كهرباء.

وألغت شركات طيران 102 رحلة جوية من وإلى دبلن أمس الأحد.

وقالت سكوت ريل على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن خدمات القطارات في اسكتلندا ستتأثر حتى تنتهي الشركة المشغلة للسكك الحديدية في اسكتلندا من فحص المسارات لكشف حجم الأضرار التي أحدثتها العاصفة.

    المصدر :
  • رويترز

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