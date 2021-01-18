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المملكة المتحدة قلقة.. ماذا يحصل في جزر العذراء البريطانية؟

18 - يناير - 2021
جزر العذراء البريطانية

جزر العذراء البريطانية

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أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن قلق حكومة بلاده على حالة إدارة جزر العذراء البريطانية، وهي جزء من أرخبيل يحمل اسم جزر العذراء في البحر الكاريبي.

وجاء في بيان خطي بعثه راب للبرلمان: “المملكة المتحدة قلقة جدا إزاء جودة الإدارة في جزر العذراء البريطانية”.

وتابع أن مسائل كثيرة مثيرة للقلق “تم طرحها على الحاكم (في جزر العذراء البريطانية) من قبل المؤسسات المحلية والمجتمع”.

وأضاف أن لجنة مستقلة تم تشكيلها “للتحقيق في ما إذا كانت هناك معلومات تؤكد ادعاءات عن حوادث الفساد وإساءة استخدام المناصب والمخالفات الخطيرة التي حدثت في الوظائف العامة في السنوات الأخيرة”.

    المصدر :
  • رويترز
  • فرانس برس AFP

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