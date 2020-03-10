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المملكة تسمح للسعوديين العودة من الإمارات برا وعبر مطار دبي لمدة 72 ساعة

قالت السفارة السعودية في الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، إنه يمكن للسعوديين العودة من الإمارات برا وعبر مطار دبي لمدة 72 ساعة.

وكانت الحكومة السعودية قد قررت الاثنين تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق وذلك لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

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وأضافت وزارة الداخلية السعودية، بعيد ذلك، 5 دول جديدة على قائمة الدول التي يُمنع سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إليها ودخول المسافرين القادمين منها، وتمت إضافة الدول التالية على تلك القائمة: سلطنة عُمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا، بحسب ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

ويأتي هذا القرار إلحاقاً “بالإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم”.

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