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المحادثات بين تركيا وفنلندا والسويد بشأن الانضمام لحلف الاطلسي مستمرة

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2022 8:00 مساءً
أعلام تركيا وفنلندا والسويد

أعلام تركيا وفنلندا والسويد

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قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية عقب محادثات في بروكسل الاثنين، إن المناقشات بين تركيا وفنلندا والسويد بشأن انضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي ستستمر، لكن القمة التي يعقدها الحلف في مدريد الأسبوع المقبل ليست موعدا نهائيا.

وكانت فنلندا والسويد قد تقدمتا بطلبين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ردا على غزو روسيا لأوكرانيا، لكن الطلبين قوبلا بمعارضة من تركيا التي أثار غضبها ما تصفه بدعم هلسنكي وستوكهولم للمسلحين الأكراد وحظر توريد الأسلحة إلى أنقرة.

وفي حديثه للصحفيين في بروكسل بعد محادثات داخل حلف الأطلسي حول هذه القضية، قال كالين إن أنقرة تتوقع من السويد، بشكل خاص، اتخاذ خطوات فورية فيما يتعلق بتحركات جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة على أراضيها، وإن أي تقدم بشأن الانضمام لحلف الأطلسي “يعتمد الآن على الاتجاه والسرعة التي سيتخذ بها هذان البلدان خطوات”.

    المصدر :
  • رويترز

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