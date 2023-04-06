المنسق الأممي لعملية السلام: إطلاق الصواريخ من لبنان غير مقبول

قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل غير مقبول ويجب أن يتوقف.

وأدان المنسق الأممي إطلاق الصواريخ العشوائية من لبنان على إسرائيل وهو الأكبر منذ 2006.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنّ حركة حماس في لبنان هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش.

وبحسب تصريح سابق صدر عن الجبش، فقد أُطلق 34 صاروخًا من لبنان، تم اعتراض 25 منها، فيما يعقد (كابينت) اجتماع في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.

وأشار التصريح حينها، إلى أنّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز (شاباك) رونين بار، عقدا اجتماعًا مشتركًا لتقييم الوضع الأمني بمشاركة أعضاء هيئة الأركان في مقر قيادة الجيش في “تل أبيب”.