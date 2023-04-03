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المنطاد الصيني جمع معلومات عن مواقع أمريكية حساسة

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 3 - أبريل - 2023 2:35 مساءً
المنطاد الصيني محلقاً فوق أميركا (فرانس برس)

المنطاد الصيني محلقاً فوق أميركا (فرانس برس)

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ذكرت شبكة إن.بي.سي. نيوز، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤوليْن أمريكيين كبيرين حاليين ومسؤول كبير سابق أن المنطاد الصيني الذي حلق فوق الولايات المتحدة جمع معلومات مخابراتية عن عدة مواقع عسكرية أمريكية حساسة رغم جهود إدارة الرئيس جو بايدن لمنعه من ذلك.

انتشلت الولايات المتحدة أجزاء كبيرة من أجهزة الاستشعار والإلكترونيات التي كانت موجودة على متن المنطاد الصيني الذي أُسقط في أوائل شباط/فبراير، حسبما أفاد الجيش الأمريكي، الإثنين.

وقالت قيادة أمريكا الشمالية في بيان إنّ “الفرق كانت تقوم بانتشال حطام كبير من الموقع، بما في ذلك جميع أجهزة الاستشعار ذات الأولوية وقطع إلكترونية محدّدة، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من الهيكل”.

منطاد تجسس صيني

وتقول واشنطن إنّه ليس لديها شكّ في أنّه منطاد تجسّس صيني دخل الأراضي الأمريكية قبل عدّة أيام من إسقاطه. من جهتها، تؤكد بكين أنّه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث وخصوصاً للأرصاد الجوية.

وأُسقط المنطاد في الرابع من شباط/فبراير بواسطة طائرة مقاتلة “اف 22” قبالة شواطئ ساوث كارولاينا وتمّ على الفور نشر فرق لانتشال الحطام من البحر.

ومنذ ذلك الحين، أسقطت طائرات مقاتلة أمريكية 3 أجسام طائرة، أحدها فوق ألاسكا (شمال غرب) والآخر فوق يوكون في شمال غرب كندا والثالث فوق بحيرة هورون الواقعة في شمال الولايات المتحدة.

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