هجوم بعدة صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد

أفاد مصدران أمنيان أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم السفارة الأمريكية، استُهدفت بعدة صواريخ فجر اليوم الجمعة، وأضافا أنه لم يتضح مكان سقوط الصواريخ وهل أسفرت عن حدوث أضرار.

وسُمع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، وأطلقت صفارات الإنذار التي تدعو الناس إلى “الانحناء والاحتماء”، وفقا لمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الحادث جرى التحقق منها من قبل مصدر مطلع.

ولم يرد متحدثون باسم السفارة على الفور على طلبات للتعليق.

ولم يتضح على الفور هل تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بالسفارة أم لا.

وتعرضت القوات الأمريكية في القواعد العسكرية في العراق وسوريا لأكثر من 70 هجوما منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول، أعلنت جماعات مسلحة شيعية عراقية المسؤولية عنها، إلا أن البعثات الدبلوماسية لم تواجه مثل هذه الهجمات.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن أي هجوم على السفارة الأمريكية اليوم الجمعة.