الجمعة 24 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 8 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هجوم بعدة صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد

منذ 3 دقائق
سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد - أرشيفية

سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أفاد مصدران أمنيان أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم السفارة الأمريكية، استُهدفت بعدة صواريخ فجر اليوم الجمعة، وأضافا أنه لم يتضح مكان سقوط الصواريخ وهل أسفرت عن حدوث أضرار.

وسُمع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، وأطلقت صفارات الإنذار التي تدعو الناس إلى “الانحناء والاحتماء”، وفقا لمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الحادث جرى التحقق منها من قبل مصدر مطلع.

ولم يرد متحدثون باسم السفارة على الفور على طلبات للتعليق.

ولم يتضح على الفور هل تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بالسفارة أم لا.

وتعرضت القوات الأمريكية في القواعد العسكرية في العراق وسوريا لأكثر من 70 هجوما منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول، أعلنت جماعات مسلحة شيعية عراقية المسؤولية عنها، إلا أن البعثات الدبلوماسية لم تواجه مثل هذه الهجمات.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن أي هجوم على السفارة الأمريكية اليوم الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
بن غفير يأمر باحتجاز أسرى حماس في سجن تحت الأرض "لم يستخدم منذ سنوات"
الرئيس الأميركي جو بايدن
تحرك جمهوري في مجلس النواب لإطلاق تحقيق رسمي يمهد لـ"عزل بايدن"
هانتر بايدن
محكمة أمريكية توجه تهما بالتهرب الضريبي لـ"هانتر" نجل الرئيس جو بايدن

الأكثر قراءة

جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
تصريحات هامة للخارجية الأمريكية حول القرار 1701 ونشاط حزب الله
الحدود الجنوبية
"اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
غزة تحت النار
الوضع في غزة خطير.. غوتيريش يلوح لأول مرة بتاريخ توليه منصبه بالأمم المتحدة بتفعيل "المادة 99"!