الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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المنظمات الإنسانية تنسحب من أفغانستان

منذ ساعتين
نساء في أفغانستان

نساء في أفغانستان

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علّقت منظمتا الإغاثة Christian Aid وAction Aid نشاطهما في أفغانستان بعد أن أمرت طالبان بحظر عملِ النساء في المنظمات غير الحكومية، ما يرفعُ إجمالي المنظمات التي علقت نشاطها إلى ستّ منظمات.

وحثت منظمة Christian Aid البريطانية طالبان على إلغاء الحظر، معربة عن أسفها لتعليق عملها في أفغانستان.

كما أصدرت منظمات أخرى بيانا مشتركا مماثلا، وهي Save The Children و”المجلس النرويجي للاجئين” و”كير”.

من جهته، قال وزيرُ الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن حركة طالبان تسعى إلى إقصاء النساء من المجتمع عبر قرارِ حظر عملهن في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان.

وطالب وزير الخارجية البريطاني عبر حسابه على “تويتر” حركة طالبان بالتراجعِ عن القرارِ “بشكلٍ عاجل”، موضحا أن قرار طالبان سيحولُ دون حصول ملايين الأفغان على المساعدات والإمدادات الإنسانية.

وقال بيان إن القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، حث القائم بأعمال وزير الاقتصاد في حكومة طالبان على إلغاء قرار يحظر عمل موظفات المنظمات غير الحكومية، وأضافت البعثة أن ملايين الأفغان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

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