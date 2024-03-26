الثلاثاء 16 رمضان 1445 ﻫ - 26 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 63 ألف شخص اختفوا أثناء الهجرة في العقد الماضي

منذ 22 دقيقة
الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط

الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط

A A A
طباعة المقال

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، إن ما لا يقل عن 63285 شخصا هلكوا أو اختفوا على طرق الهجرة حول العالم بين عامي 2014 و2023، معظمهم بسبب الغرق.

وأظهر تقرير نشرته المنظمة ضمن مشروعها عن المهاجرين المفقودين أن غالبية الوفيات والمختفين، وعددهم 28854 شخص، حدثت في البحر المتوسط تليها أفريقيا وآسيا.

وكان ما يقرب من 60 بالمئة من الوفيات الموثقة مرتبطة بالغرق، وأكثر من ثلث تلك الوفيات التي تم تحديدها كانت من بلدان تشهد نزاعات لا سيما أفغانستان وميانمار وسوريا وإثيوبيا.

وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن العام الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين في العقد الماضي كان عام 2023، عندما سجلت 8541 حالة وفاة وهو ما يرجع جزئيا إلى الزيادة الحادة في الوفيات في البحر المتوسط.

وقال التقرير “من المرجح أن تكون الزيادة في الوفيات مرتبطة بزيادة عدد المغادرين، وبالتالي تحطم السفن، قبالة سواحل تونس”، مضيفا أن 729 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية في عام 2023 مقارنة بنحو 462 في عام 2022.

وأوضح التقرير “في جميع السنوات السابقة، تم توثيق معظم الوفيات في وسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا”.

ومع اكتساب الأحزاب المناهضة للهجرة نفوذا مطردا في جميع أنحاء أوروبا لسنوات، حاولت الحكومات الحد من تدفقات الهجرة إلى بلدانها من خلال التعهد بتقديم الأموال إلى البلدان الواقعة على البحر المتوسط مثل تونس ومصر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (ثمانية مليارات دولار) لمصر وصفتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بأنها “أفضل طريقة لمعالجة تدفقات الهجرة”.

وجعلت حكومات العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا والمجر وبريطانيا، الحد من الهجرة أولوية قصوى، في حين اكتسبت الأحزاب اليمينية المتطرفة في أماكن أخرى، مثل حزب التجمع الوطني الفرنسي، بقيادة مارين لوبان، شعبية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سفينة في البحر الاحمر
الحوثيون يستهدفون 4 سفن في البحر الأحمر وخليج عدن
مقر الأونروا في غزة
غزة تحت النار
الأونروا: لدينا أموال تكفي لتشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو
القمة العربية في البحرين
بشار الأسد يتلقى دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية في البحرين

الأكثر قراءة

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
تصريحات مفاجئة لضابط إسرائيلي كبير: نحن سمحنا لحزب الله بهذا الأمر!
رسم توضيحي للعاصفة المغناطيسية
عاصفة مغناطيسية شديدة خلال ساعات.. إلى أي مدى ستؤثر على الأرض!؟
مروان البرغوثي
غزة تحت النار
إضافة لواشنطن والاحتلال السلطة الفلسطينية تعارض الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي