الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
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المنظمة الدولية للهجرة: فقدان 64 مهاجرا من القارة الافريقية بعد غرق قاربهم قبالة سواحل اليمن

منذ ساعة واحدة
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ذكرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم، ان “ما لا يقل عن 64 مهاجرا من القارة الافريقية فقدوا في البحر بعد غرق قارب قبالة سواحل اليمن”، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

واشارت في بيان، الى ان “الحادث وقع الأحد في باب المندب، المضيق الذي يفصل اليمن عن القرن الافريقي”.

واوضحت ان “القارب الذي كان ينقل نحو 90 مهاجرا بينهم 60 امرأة، كان متجها إلى اليمن قادما من جيبوتي عندما وقع حادث الغرق”.

ولفتت الى ان “خفر السواحل اليمنيين تمكنوا من انقاذ 26 شخصا وعزت الحادث الى عطل في المحرك وسط بحر هائج”.

وقال نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن مات هوبر في البيان: “تسلط هذه المأساة الضوء على الحاجة الملحة للتعاون العالمي لإنشاء طرق هجرة أكثر أمانا”.

هذا النوع من الحوادث شائع قبالة سواحل اليمن، علما انه في حالة حرب ولكنه لا يزال يجذب مهاجرين افارقة يسعون لعبور البلاد لدخول السعودية ودول الخليج الغنية.

وهذا الطريق خطير ويتسبب بمصرع عدد كبير من المهاجرين.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، من بين 867 حالة وفاة تم تسجيلها في عام 2022 بين المهاجرين في اليمن، حدثت 795 حالة على الأقل على الطريق بين اليمن والسعودية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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