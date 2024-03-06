المنظمة الدولية للهجرة: وفيات المهاجرين العام الفائت الأكبر على الإطلاق

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء 6 آذار /مارس الجاري، ان ما لا يقل عن 8565 شخصا لقوا حتفهم في مسارات الهجرة عبر العالم في العام الماضي، ما يجعل 2023 هو العام الذي يسجل فيه أكبر عدد من وفيات المهاجرين على الإطلاق.

وذكرت المنظمة أن عدد وفيات المهاجرين المسجل العام الماضي تجاوز نظيره للوفيات والمفقودين في عام 2016 الذي كان الأكبر بواقع 8084 وفاة.

وارتفع إجمالي الوفيات في العام الماضي 20 بالمئة مقارنة بعام 2022.

وذكرت أوجوتشي دانيلز نائبة المدير العام في المنظمة “هذه الأرقام المروعة التي جُمعت في مشروع المهاجرين المفقودين هي أيضا تذكير بأننا لا بد أن نعيد الالتزام بتحرك أكبر يضمن سلامة الهجرة للجميع، لذا، بعد عشرة أعوام من الآن، لن يتعين على الأشخاص المخاطرة بحياتهم بحثا عن حياة أفضل”.

وخلص مشروع المهاجرين المفقودين، وهو مبادرة أطلقتها المنظمة لتسجيل حالات وفاة واختفاء المهاجرين منذ 2014، إلى أن عبور البحر المتوسط ما زال المسار الذي يلقى فيه أكبر عدد من المهاجرين حتفهم، إذ سُجل فيه ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء في العام الماضي.