المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: موجات الحر الشديد ستستمر خلال آب

توقع مستشار بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية جون نيرن، إستمرار موجات الحر الشديد في جزء كبير من العالم خلال آب/أغسطس، بعدما شهدت الأسابيع القليلة الماضية تسجيل درجات حرارة قياسية.

وتوقعت المنظمة هذا الأسبوع، أن تتجاوز درجات الحرارة في أميركا الشمالية وآسيا وشمال أفريقيا والبحر المتوسط، الأربعين درجة مئوية لعدة أيام هذا الأسبوع مع تفاقم موجة حارة.

وقال نيرن لرويترز “علينا أن نتوقع أو على الأقل أن نستعد لاستمرار موجات الحر الشديد خلال أغسطس”.

وأشار نيرن إلى أن تغير المناخ يعني زيادة تواتر حدوث موجات الحر وتكرارها عبر المواسم.

وأضاف “إذا ما تخلصنا من الوقود الأحفوري، فإننا سنحد من عامل كبير يسهم في ما نشهده حاليا”، مؤكداً أن “لا يمكننا تغيير الوضع بسرعة، لكن يمكننا بالتأكيد التحرك”.

وتشهد مناطق جنوب أوروبا موجة حارة قياسية خلال ذروة موسم السياحة الصيفي، مما دفع السلطات للتحذير من تزايد احتمالات التعرض لمشاكل صحية وحتى الوفاة.

كما تسببت الحرارة العالية في اضطراب حياة ملايين الأميركيين. كذلك تشهد منطقة الشرق الأوسط درجات حرارة مرتفعة.

وتأمل بعض الدول، بما في ذلك الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أن تتفق جميع البلدان في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في وقت لاحق من هذا العام على التخلص التدريجي من استهلاك الوقود الأحفوري الذي يسبب تغير المناخ.

وتقابل الفكرة بمعارضة من الدول التي لديها موارد من النفط والغاز.