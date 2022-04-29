المواجهات بين الفلسطينيين والاسرائيليين في الاقصى مستمره

بعدما اندلعت فجر الجمعة، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 42 جريحا.

وأفادت إذاعة “صوت الأقصى” بأن قوات إسرائيلية اعتدت على المصلين في المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت منطقة باب المغاربة وأطلقت الرصاص المطاطي تجاه المرابطين، ومنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف من الدخول للمسجد الأقصى.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: “مع انتهاء صلاة الفجر في الحرم الشريف بدأ مئات المشاغبين الفلسطينيين القيام بأعمال شغب عنيفة”.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن هذه الأعمال “شملت رشق الحجارة وإطلاق المفرقعات على محيط حائط المبكى مما أجبر الشرطة على التدخل لتفريقهم”.

ومن المتوقع أن يحضر عشرات الآلاف من المسلمين لأداء صلاة ظهر الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.