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الموت بكل مكان.. أكثر من 23 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ 30 دقيقة
تكفين أحد الشهداء في قطاع غزة

تكفين أحد الشهداء في قطاع غزة (رويترز)

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أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان (الاثنين 8-1-2024) أن عدد الشهداء جراء الضربات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول بلغ 23084 فلسطينيا فيما أصيب 58926.

وأضافت الوزارة أن نحو 249 فلسطينيا لقوا حتفهم وأصيب 510 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية إنها اضطرت لإلغاء مهمة لتوصيل إمدادات طبية إلى شمال قطاع غزة أمس الأحد لعدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية.

وأضافت المنظمة أن هذه هي المرة الرابعة التي تضطر فيها لإلغاء مهمة لتوصيل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها إلى مستشفى العودة ومستودع الأدوية المركزي في شمال غزة منذ 26 ديسمبر كانون الأول.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر منصة إكس “مر الآن 12 يوما منذ آخر مرة تمكنا فيها من الوصول إلى شمال غزة”.

وأضاف “القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل من المستحيل تقريبا توصيل الإمدادات الطبية بشكل منتظم وآمن لأنحاء غزة، وخاصة في الشمال”.

وقالت منظمة الصحة إن عملية التسليم التي كانت مقررة أمس الأحد تهدف إلى دعم عمليات خمسة مستشفيات في الجزء الشمالي من القطاع.

وقال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إنه ليس لديه معلومات حول ما تقوله منظمة الصحة العالمية، وأحال الأسئلة إلى الجيش.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس “صُدمت من حجم الاحتياجات الصحية والدمار في شمال غزة”.

وكتب على منصة إكس “من شأن المزيد من التأخير أن يؤدي إلى وفيات أخرى ومعاناة عدد كبير جدا من الناس”.

وفي تعليقات منفصلة، قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن فريق الطوارئ الطبي التابع لها وجمعية العون الطبي للفلسطينيين الخيرية اضطرا للانسحاب ووقف أنشطتهما في مستشفى الأقصى بالمنطقة الوسطى في غزة بسبب تزايد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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