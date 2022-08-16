"الموت لرئيسي".. أزمة المياه تفجر احتجاجات جديدة في إيران

تندلع احتجاجات في إيران بين فترة وأخرى بسبب أزمة المياه التي تسبب قلقاً سياسياً على نحو متزايد بسبب الجفاف.

تعاني مدينة “شهركرد”، عاصمة محافظة جهار محال وبختياري، الواقعة جنوب غرب إيران، لليوم العاشر على التوالي من أزمة انعدام المياه الصالحة للشرب.

وخرج سكان المدينة في احتجاجات شعبية عارمة، اليوم الثلاثاء، في الشوارع وأمام مبنى الحكومة المحلية في شهر كرد وسط شعارات مناهضة لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون إيرانيون المحتجون وهم يهتفون “الموت لرئيسي، وعار على المسؤول إذا لم يترك الكرسي”.

كما أظهرت مقاطع أخرى المحتجون وهم يرددون شعارات تؤكد على مواصلة الاحتجاجات قائلين “لا تنال الحقوق إلا بالاحتجاج والنزول للشوارع”.

كما تحدثت مواقع إخبارية مقربة من الإصلاحيين عن انتشار أمني واسع في مدينة شهركرد التي يبلغ عدد سكانها قرابة 200 ألف نسمة.

وطالب المحتجون الذين نظموا وقفة احتجاجات أمام مبنى الحكومة المحلية باستقالة حاكم مدينة شهركرد عبد العلي ارزنع.

ولليوم العاشر على التوالي، تعاني مدينة شهركرد والقرى القريبة منها من أزمة عدم توفر المياه الصالحة للشرب.

وكان وزير المياه والطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، قد تعهد خلال زيارته لمدينة شهركرد أمس بحل أزمة المياه الصالحة للشرب خلال اليومين المقبلين.

وبررت السلطات الحاكمة في إيران أزمة انعدام المياه الصالحة للشرب في مدينة شهركرد بسبب الفيضانات التي شهدتها المدينة مؤخراً والتي أسفرت عن زيادة الملوحة في مياه نبع كوهرانج التي تعد من أهم الينابيع الحيوية في محافظة جهار محال وبختياري.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، إنه بالإضافة إلى مدينة شهركرد هناك 34 قرية تعاني للأسبوع الثاني على التوالي من أزمة عدم توفر مياه الشرب.