الموساد الإسرائيلي يتعهد بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا

تعهد رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع، بأن “إيران لن تملك سلاحا نوويا ليس في القريب العاجل وليس في المدى البعيد، ونبذل جهدا مع أجهزة الأمن الأخرى لإحباط هذا التهديد وإبعاده”.

وخلال مراسم منح شهادات تقدير لمستخدمين متفوقين في الموساد، قال بارنياع إنه “من الواضح للجميع أن لا حاجة لأحد في اليورانيوم المخصب لدرجة 60% ولا حاجة لأحد لآلاف أجهزة الطرد المركزي إلا إذا كان ينوي تصنيع سلاح نووي”.

ورأى أن “إيران تسعى إلى الهيمنة على المنطقة عن طريق ممارسة الإرهاب الذي نعمل يوما بعد يوم على إحباطه في أنحاء العالم”، مشددا على أن “طهران تشكل تهديدا مستمرا لاستقرار الشرق الأوسط”.

وكان وزير الدفاع بيني غانتس، قال في وقت سابق إن “الخيار العسكري هو الخيار الذي يجب أن يكون واردا دائما مع أنه آخر خيار نريد استخدامه ولكن لا يحق لنا إلا نقوم بإعداد هذا الخيار”.