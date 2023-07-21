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"المياه" أولويّة للعراق.. ومسؤول يُحذّر من "شحّ غير مسبوق"

منذ 18 دقيقة
أزمة المياه في العراق

أزمة المياه في العراق

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حذّر مستشار وزارة الموارد المائية العراقية طه درع، اليوم الجمعة، من أنّ بلاده مقبلة على “شح مياه كبير”.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إنّ مخزون المياه في السدود والخزانات هو الأقل “في تاريخ الوزارة”.

كما أضاف أنّ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجّه بأن يكون ملف المياه في أولوية المباحثات مع دول الجوار.

وأكد أن الوزارة تعكف على مكافحة التجاوزات التي تتسبب في هدر كبير للمياه، بما في ذلك عشرات الدونمات المغطاة ببحيرات الأسماك، مشيرًا إلى وجوب تقنين الخطة الزراعية بناء على المتوافر من الخزين المائي.

كارثة في التنوع الأحيائي

يشار إلى أن أزمة شح المياه في العراق وصلت إلى حد تحذير وزارة البيئة من أنها تسبَّبت في “كارثة” للتنوع الإحيائي في البلاد، بخاصة في الأنهار ومنطقة الأهوار الشهيرة بطبيعتها الخلابة.

وتعود أسباب هذه الأزمة في العراق، إلى تغير المناخ الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، مع قلة سقوط الأمطار، مع النشاط البشري الجائر في استخدام المياه، مع تلويث المياه بمخلفات الصناعة والصرف الصحي، إضافة إلى الاضطرابات السياسية، في ظهور أزمة شح مياه غير مسبوقة في بلد النهرين الشهيرين، دجلة والفرات.

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