الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الميكروفون كان مفتوحًا".. فيديو لوزيرة بريطانية تُكيل الشتائم "على الهواء"

منذ 25 ثانية
وزيرة التعليم البريطانية غيليان كيغان

وزيرة التعليم البريطانية غيليان كيغان

A A A
طباعة المقال

قدّمت وزيرة التعليم البريطانية غيليان كيغان، اليوم الإثنين، اعتذارها عن الكلمات التي اختارتها للتعبير عن تذمرها لعدم شكرها لكلّ ما بذلته لحلّ أزمة المدارس المعرضة للانهيار بسبب ضعف الخرسانة.

وبعد مقابلة مع تلفزيون “آي تي في” في بريطانيا، انتقدت كيغان الآخرين الذين لا يفعلون شيئًا، مؤكدة أنّ الحكومة البريطانية ذهبت إلى أبعد مدى في معالجة المخاوف المتعلقة بخرسانة المدارس.

ولم تنتبه الوزيرة بعيد انتهاء المقابلة أنّ الميكروفون الخاص بها لا يزال يعمل، فكالت الشتائم، وقالت إن الجميع لم يكلّفوا أنفسهم القول إنّ الوزيرة فعلت أمرًا جيدًا، بينما هم لم يفعلوا شيئًا.

وتساءلت: “هل هناك إشارات على أن أحدهم قال ذلك؟ لا”؟

ونشر تلفزيون “أي تي في” المقطع على حسابه المخصص للأحداث السياسية على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، وخلال 4 ساعات فقط، نال الفيديو 5.4 مليون مشاهدة.

وفي وقت لاحق، قدمت الوزيرة اعتذارها عما بدر منها، كما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وقالت إنها أصيبت بخيبة أمل من المذيع التلفزيوني، الذي ذكرت أنه حمّلها المسؤولية الكاملة عما حدث وكأن الأمر خطأها وحدها.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

الجفاف في أفريقيا - تعبيرية
تقرير أمميّ يُحذّر: زيادة الحرارة في أفريقيا تُذكي مخاطر الصراعات
الأسهم الأوروبية
بعد تبدّد مكاسبها.. الأسهم الأوروبية تُغلق من دون تغيير
الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
إسرائيل وقبرص واليونان يتعهّدون بالتعاون لتوصيل الغاز إلى أوروبا

الأكثر قراءة

مخاطر جسيمة لحلوى الجلاتين
تحذير للآباء.. نوع من الحلوى يعرض أطفالكم لغيبوبة
جيلبير قرعون خطيب ضـحية حادثة مرفأ بيروت سحر فارس
صورة.. خطيب الضحية سحر فارس في علاقة حب جديدة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟