الميليشيات الإيرانية في سوريا تلجأ لحيلة لتفادي غارات "التحالف الدولي"

أقدم عناصر مليشيا الفوج 47 التابعة للحرس الثوري الإيراني المتمركزة في ريف دير الزور شمال سوريا، إلى الحيلة واتخاذ إجراءات جديدة لحماية مراكزها من غارات طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد عمدت المليشيا الإيرانية لرفع علم “النظام السوري” فوق مقراتها في بلدة الحمدان بريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور.

وأبلغت مصادر المرصد السوري أن عناصر حاجز الحمدان عرفوا عن أنفسهم بأنهم يتبعون لشعبة المخابرات العسكرية.

يأتي ذلك عقب التوتر الأخير وتبادل الاستهداف بين قوات “التحالف الدولي” والميليشيات الإيرانية، في حين تعمد الميليشيات لتمويه مقراتها، وإعادة تموضعها بعد ضربات “التحالف الدولي”.

وأشار المرصد السوري في 28 آذار الجاري إلى أن الميليشيات الإيرانية منعت وصول المدنيين إلى منطقة مزار عين علي القريبة من الميادين “عاصمة الميليشيات الإيرانية في شرق سورية” بريف دير الزور الشرقي، حيث أغلقت الطرقات المؤدية للمنطقة لمنع القادمين من الميادين والعشارة والقورية، ومنعت رعاة أغنام من التوجه نحو المنطقة.

ووفقاً للمصادر، فقد دخلت آليات ثقيلة من رافعات وجرافات خلال الساعات الماضية إلى منطقة عين علي، وتتخوف الميليشيات الإيرانية من تكرار استهداف مقراتها العسكرية ضمن مناطق نفوذها من قبل “التحالف الدولي”.