الناتج المحلي الإجمالي للسعودية يواصل الانكماش

أظهرت بيانات حكومية أولية اليوم الأحد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول.

يأتي ذلك مع مواصلة تقلص الأنشطة النفطية الضغط على النمو في المملكة بشكل عام.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.7 بالمئة في الربع الرابع من 2023. والتراجع في الربع الأول هو الانكماش الفصلي الثالث على التوالي على أساس سنوي في اقتصاد المملكة الذي تضرر من خفض إنتاج النفط وهبوط أسعار الخام.

وتراجعت الأنشطة النفطية 11.2 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي بناء على تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.4 بالمئة على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية بنسبة اثنين بالمئة.