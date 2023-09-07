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الناتو: أوكرانيا تتقدم في هجومها المضاد

منذ 43 دقيقة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، الخميس، إن أوكرانيا تحرز تقدما في الهجوم المضاد الذي بدأته في يونيو حزيران لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.

وأضاف ستولتنبرج أمام النواب في البرلمان الأوروبي “الأوكرانيون يكسبون أراض تدريجيا… لقد تمكنوا من اختراق الخطوط الدفاعية للقوات الروسية وهم يتقدمون للأمام”.

وميدانيا، تتواصل العمليات العسكرية على الجبهة الروسية الأوكرانية، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن السلطات القول إنه جرى خلال الساعات الأولى من صباح الخميس إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية قرب موسكو ومنطقة روستوف في الجنوب ومنطقة بريانسك في الجنوب الغربي.

ووفقا لوكالة أخرى هي تاس للأنباء فقد أدى ذلك لإلحاق أضرار بثلاث بنايات في مدينة روستوف وإصابة شخص عندما تحطمت إحدى الطائرات المسيرة في منطقة بوسط المدينة.

وسقطت الطائرة المسيرة الأخرى في روستوف خارج المدينة.

    المصدر :
  • رويترز

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